Τα χιλιάζει άνετα η Τροχαία – Βροχή τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει περάσει σε επιθετικό μοντέλο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με «σκούπα» επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα.

α κλιμάκια στήνονται κυρίως από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας, σε λεωφόρους υψηλής κυκλοφορίας και κοντά σε νυχτερινή διασκέδαση (Κηφισίας, Συγγρού, Ποσειδώνος, παραλιακή ζώνη κ.ά.). Η διαδικασία είναι τυποποιημένη: αρχικός ποιοτικός έλεγχος με φορητή συσκευή (αλκοολόμετρο), επιβεβαίωση σε στατικό σημείο με αποδεικτικό αλκοολόμετρο, και —όταν η ένδειξη ξεπερνά τα όρια ποινικοποίησης— σύλληψη και δικογραφία. Ρεπορτάζ επιτόπιας παρακολούθησης περιγράφουν ακόμη και απόπειρες οδηγών να αποφύγουν τα μπλόκα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ακόμη πυκνότερη διασπορά σημείων ελέγχου ανά βάρδια.

Την περίοδο Πέμπτη 2 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 11.651 ελέγχους αλκοτέστ, με 190 βεβαιωμένες παραβάσεις και 8 συλλήψεις για ενδείξεις άνω των 0,60 mg/l. Ο ημερήσιος ρυθμός ξεπέρασε τα 2.300 αλκοτέστ. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε πολλαπλές δημοσιεύσεις της ίδιας επιχείρησης...


