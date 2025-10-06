Εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής: 198 παραβάσεις και 8 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Τροχαία Συλλήψεις Αλκοόλ

Εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής: 198 παραβάσεις και 8 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Τροχαία βεβαίωσε 198 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ ενώ οκτώ συνελήφθησαν, σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 6 Οκτωβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

06102025 Εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 11.651 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 190 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

2 ΣΧΟΛΙΑ

