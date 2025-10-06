Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής: 198 παραβάσεις και 8 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Η Τροχαία βεβαίωσε 198 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ ενώ οκτώ συνελήφθησαν, σε διάστημα τεσσάρων ημερών.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 6 Οκτωβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 11.651 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 190 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
