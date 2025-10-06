Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Που μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες στην Αττική
Που μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες στην Αττική
Η εγκατάσταση των πρώτων 41 έξυπνων καμερών σε επιλεγμένα σημεία της Αττικής αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Η εγκατάσταση των πρώτων 41 έξυπνων καμερών σε επιλεγμένα σημεία της Αττικής αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
UPD:
Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε 17 δήμους, σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και σε διασταυρώσεις υψηλής επικινδυνότητας, με στόχο την καταγραφή σοβαρών παραβάσεων του ΚΟΚ. Οι νέες συσκευές είναι ενεργές 24 ώρες το 24ωρο και καταγράφουν αυτόματα παραβιάσεις όπως...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα