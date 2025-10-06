Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος υποψήφιος πρόεδρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

γνωστοποίησε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος στον, κατά τις επικείμενες εκλογές της τελευταίας Κυριακής του ερχόμενου Νοεμβρίου.Ο κ.κατέρχεται στις δικηγορικές εκλογές του ΔΣΑ χωρίς συνδυασμό, διεκδικώντας την προεδρία του πρώτου επιστημονικού Συλλόγου της χώρας.Κατά τις περασμένες εκλογές στον ΔΣΑ, το 2021, ο κ.ήταν πρώτος σε σταυρούς μεταξύ όλων των συνδυασμών, λαμβάνοντας 1.234 σταυρούς, ενώ κατά την απερχόμενη διοίκηση του ΔΣΑ διετέλεσε Α' αντιπρόεδρος.Στην ανακοίνωση γνωστοποίησης της υποψηφιότητάς του ο κ. Κουτσόλαμπρος αναφέρει:«Εδώ και πολλά χρόνια έχω επιλέξει να ασχολούμαι με τα κοινά και με την επίλυση προβλημάτων που δυσκολεύουν τη ζωή των δικηγόρων στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα.Οι συνάδελφοι με έχουν περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη αναδεικνύοντάς με πρώτο σε σταυρούς σύμβουλο στις προηγούμενες εκλογές μεταξύ όλων των παρατάξεων, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ με ευρεία πλειοψηφία (21/25) με εξέλεξαν Α' αντιπρόεδρο του ΔΣΑ.Όλα αυτά τα χρόνια στο ΔΣ του ΔΣΑ έχω αποδείξει τη διάθεσή μου για προσφορά, τη μαχητικότητα και την ανεξαρτησία μου. Έχω επίσης αποδείξει τη βούλησή μου για σύνθεση απόψεων και συνεννόηση, λειτουργώντας πάντα ενωτικά. Δεσμεύομαι, εφόσον εκλεγώ, να συντονίσω και να συνθέσω όλες τις καλές απόψεις και προτάσεις, από όπου κι αν προέρχονται, χωρίς προκαταλήψεις.Γνωρίζω καλά πως ένα μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων μου τα καταφέρνει δύσκολα, αδυνατώντας πολλές φορές να εκπληρώσει τις υπέρμετρες ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις, σε ένα περιβάλλον διαρκούς αύξησης του κόστους λειτουργίας ενός δικηγορικού γραφείου.Τους επόμενους δύο μήνες μέχρι τις εκλογές θα ακουστούν πολλές υποσχέσεις, θα δούμε πλούσια προγράμματα με υπέροχες θέσεις, εκ των οποίων ελάχιστες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην πράξη….Προσερχόμενοι όμως στην κάλπη, το πρώτο και βασικό που θα πρέπει να θυμηθούν όλοι είναι ποιοι και ποιες ήταν δίπλα τους, όταν ήταν προ αδιεξόδου...Ποιοι και ποιες αντιστάθηκαν στα δεινά που υπέστη το δικηγορικό σώμα τα προηγούμενα χρόνια....Ποιοι και ποιες όρθωσαν το ανάστημά τους στην προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου...Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ στους συναδέλφους μου είναι πως θα αγωνιστώ με όλη μου τη δύναμη για το καλό και την ανύψωση του κύρους του Δικηγορικού Σώματος.Επιτέλους είναι καιρός να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή μας…Μαχητικά αλλά πάντα με επιχειρήματα…Κανείς να μη νιώθει μόνος…».