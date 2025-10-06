Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Λαμία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στο 10ο χλμ. Θερμοπυλών – Ιτέας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
O 46χρονος Βούλγαρος οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) στο 10ο χιλιόμετρο Θερμοπυλών – Ιτέας στη Λαμία, όταν ένα φορτηγό χωρίς φορτίο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το lamianow.gr, o 46χρονος Βούλγαρος οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας με οκτώ άνδρες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας τον κίνδυνο εξάπλωσης στη γύρω περιοχή, όπου υπήρχε πυκνή βλάστηση.
Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, που ρύθμισαν την κυκλοφορία και φρόντισαν για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.
Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Γιώργος Κρεμμύδας, δήλωσε πως η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
