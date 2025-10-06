Λαμία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στο 10ο χλμ. Θερμοπυλών – Ιτέας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Φορτηγό φωτιά πυροσβεστική

Λαμία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στο 10ο χλμ. Θερμοπυλών – Ιτέας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

O 46χρονος Βούλγαρος οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του

Λαμία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στο 10ο χλμ. Θερμοπυλών – Ιτέας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) στο 10ο χιλιόμετρο Θερμοπυλών – Ιτέας στη Λαμία, όταν ένα φορτηγό χωρίς φορτίο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το lamianow.gr, o 46χρονος Βούλγαρος οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Λαμία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στο 10ο χλμ. Θερμοπυλών – Ιτέας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Λαμία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στο 10ο χλμ. Θερμοπυλών – Ιτέας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Λαμία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στο 10ο χλμ. Θερμοπυλών – Ιτέας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Κλείσιμο
Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας με οκτώ άνδρες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας τον κίνδυνο εξάπλωσης στη γύρω περιοχή, όπου υπήρχε πυκνή βλάστηση.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, που ρύθμισαν την κυκλοφορία και φρόντισαν για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Γιώργος Κρεμμύδας, δήλωσε πως η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.



Ειδήσεις σήμερα:

Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο

Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης