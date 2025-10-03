Ηράκλειο: Συνελήφθη 57χρονος για ναρκωτικά - Εντοπίστηκαν 17 κιλά κάνναβης και 46 δενδρύλλια, δείτε φωτογραφίες
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 δενδρύλλια κάνναβης πλήρους ανάπτυξης ύψους έως 3,5 μέτρα, 17 κιλά και 640 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης κ.α.

Στη σύλληψη ενός 57χρόνου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, προχώρησε χθες (2/10) η Αστυνομία στο Μαλεβίζι, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο καλλιεργούνταν δενδρύλλια κάνναβης. Επίσης, εντόπισαν τον 57χρονο την ώρα που προέβαινε σε καλλιεργητικές εργασίες και τον συνέλαβαν.

Εντός της φυτείας βρέθηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 57χρονου και σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 δενδρύλλια κάνναβης πλήρους ανάπτυξης ύψους έως 3,5 μέτρα, 17 κιλά και 640 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διάφορα πειστήρια (εξοπλισμός, καλλιεργητικά εργαλεία κ.α.) και μια ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

