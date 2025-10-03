Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Συνέλαβαν 61χρονο με 1 κιλό κάνναβης στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών
Ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι κατείχε άνδρας, 61 ετών, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- 36,6 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα επεξεργασμένης κοκαΐνης (τύπου FIBA), 1 κιλό και 165 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα γυάλινο βάζο με 645 γραμμάρια άγνωστης ουσίας, μία ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο 61χρονος θα οδηγθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.
