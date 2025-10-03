Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Επεισόδια σε διαμαρτυρία για τη Γάζα έξω από το ΥΠΕΞ στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο
Επεισόδια σε διαμαρτυρία για τη Γάζα έξω από το ΥΠΕΞ στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο
Συγκρούσεις με την αστυνομία στη συγκέντρωση για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» – Καταγγελίες για προπηλακισμούς και χρήση χημικών, αιχμές κατά της κυπριακής κυβέρνησης
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, έπειτα από έκτακτο κάλεσμα του «Παγκόσμιου Κινήματος για τη Γάζα – Κύπρου», ως αντίδραση στην αναχαίτιση του στολίσκου αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» από το Ισραήλ και την κράτηση μελών των πληρωμάτων. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και οργανώσεις όπως η United for Palestine και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, με συνθήματα υπέρ του τερματισμού των επιχειρήσεων στη Γάζα και επικρίσεις για τη στάση της κυπριακής κυβέρνησης.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκε ένταση. Οι διοργανωτές κατήγγειλαν προπηλακισμούς και χρήση χημικών από αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαδήλωσης. Η Κυπριακή Αστυνομία, ανέφερε ότι ο ρόλος της αφορούσε αποκλειστικά τη ρύθμιση της τροχαίας, καθώς οι διαδηλωτές μπήκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά και η δεύτερη λωρίδα «για λόγους ασφαλείας». Για το ζήτημα χρήσης δακρυγόνων ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν είχε σχετική πληροφόρηση, άρα δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. Ο δρόμος άνοιξε γύρω στις 8 το βράδυ, ενώ μικρή δύναμη αστυνομικών παρέμεινε όσο υπήρχαν διαδηλωτές στον χώρο. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν χρήση «spray» σε διαδηλωτές.
Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Κινήματος για τη Γάζα – Κύπρου μίλησε για «παράνομη αναχαίτιση» του στολίσκου από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, καταγγέλλοντας ότι τα πληρώματα «κρατούνται ως όμηροι» και ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο «βασανιστηρίων και ταπείνωσης» στις φυλακές. Παράλληλα, επέκρινε την κυπριακή κυβέρνηση ότι «δεν συμμορφώνεται» με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης περί υποχρέωσης των κρατών να αποτρέπουν την γενοκτονία, ζητώντας από τη Λευκωσία να καταδικάσει το Ισραήλ και να συνδράμει αποστολές που ενδέχεται να ακολουθήσουν. Οι διοργανωτές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικού απόπλου πλοίων για τη Γάζα, από κυπριακό λιμάνι, «αναλόγως πόρων».
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Η Κύπρος τα τελευταία δύο χρόνια προβάλλει τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια», με αποστολές που οργανώνονται σε συνεργασία με εταίρους και υπό μηχανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ως νόμιμη και ασφαλή οδό παροχής βοήθειας. Η Λευκωσία επισημαίνει ότι ο διάδρομος συμπληρώνει τις διεθνείς προσπάθειες και αξιοποιείται για μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης, μεταξύ άλλων και βρεφικού γάλακτος. Ωστόσο, οι διοργανωτές της χθεσινής διαμαρτυρίας υποστήριξαν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν πρόσφερε ούτε μια σταγόνα βοήθειας» στον στολίσκο σε περίπτωση ανάγκης, παρότι η γεωγραφική εγγύτητα θα το επέτρεπε.
Οι ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν με νέες αποστολές και δράσεις. Η κυπριακή κυβέρνηση, από την πλευρά της, παρακολουθεί το ζήτημα μέσα από το πρίσμα της νομιμότητας και της ασφάλειας, προκρίνοντας θεσμοθετημένες οδούς για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκε ένταση. Οι διοργανωτές κατήγγειλαν προπηλακισμούς και χρήση χημικών από αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαδήλωσης. Η Κυπριακή Αστυνομία, ανέφερε ότι ο ρόλος της αφορούσε αποκλειστικά τη ρύθμιση της τροχαίας, καθώς οι διαδηλωτές μπήκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά και η δεύτερη λωρίδα «για λόγους ασφαλείας». Για το ζήτημα χρήσης δακρυγόνων ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν είχε σχετική πληροφόρηση, άρα δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. Ο δρόμος άνοιξε γύρω στις 8 το βράδυ, ενώ μικρή δύναμη αστυνομικών παρέμεινε όσο υπήρχαν διαδηλωτές στον χώρο. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν χρήση «spray» σε διαδηλωτές.
Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Κινήματος για τη Γάζα – Κύπρου μίλησε για «παράνομη αναχαίτιση» του στολίσκου από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, καταγγέλλοντας ότι τα πληρώματα «κρατούνται ως όμηροι» και ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο «βασανιστηρίων και ταπείνωσης» στις φυλακές. Παράλληλα, επέκρινε την κυπριακή κυβέρνηση ότι «δεν συμμορφώνεται» με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης περί υποχρέωσης των κρατών να αποτρέπουν την γενοκτονία, ζητώντας από τη Λευκωσία να καταδικάσει το Ισραήλ και να συνδράμει αποστολές που ενδέχεται να ακολουθήσουν. Οι διοργανωτές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικού απόπλου πλοίων για τη Γάζα, από κυπριακό λιμάνι, «αναλόγως πόρων».
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Η Κύπρος τα τελευταία δύο χρόνια προβάλλει τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια», με αποστολές που οργανώνονται σε συνεργασία με εταίρους και υπό μηχανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ως νόμιμη και ασφαλή οδό παροχής βοήθειας. Η Λευκωσία επισημαίνει ότι ο διάδρομος συμπληρώνει τις διεθνείς προσπάθειες και αξιοποιείται για μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης, μεταξύ άλλων και βρεφικού γάλακτος. Ωστόσο, οι διοργανωτές της χθεσινής διαμαρτυρίας υποστήριξαν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν πρόσφερε ούτε μια σταγόνα βοήθειας» στον στολίσκο σε περίπτωση ανάγκης, παρότι η γεωγραφική εγγύτητα θα το επέτρεπε.
Οι ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν με νέες αποστολές και δράσεις. Η κυπριακή κυβέρνηση, από την πλευρά της, παρακολουθεί το ζήτημα μέσα από το πρίσμα της νομιμότητας και της ασφάλειας, προκρίνοντας θεσμοθετημένες οδούς για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ειδήσεις σήμερα:
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Ένας τραυματίας
43χρονη σκότωσε με 21 μαχαιριές τον bodybuilder σύζυγό της στη Βραζιλία - Είχε ανοίξει τρύπες στους τοίχους για να τον παρακολουθεί
Times of Israel: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αλλά ζητά αλλαγές
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Ένας τραυματίας
43χρονη σκότωσε με 21 μαχαιριές τον bodybuilder σύζυγό της στη Βραζιλία - Είχε ανοίξει τρύπες στους τοίχους για να τον παρακολουθεί
Times of Israel: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αλλά ζητά αλλαγές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα