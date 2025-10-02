Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες – Ήχησε το 112
Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες – Ήχησε το 112
Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι – Η φωτιά καίει καλαμιά
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30 και καίει καλαμιά μέσα σε ποτάμι του «Δρακουλιάρη».
Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Οι καπνοί είναι ορατοί σε πολλά σημεία του Ηρακλείου, ενώ εκδόθηκε μήνυμα 112.
