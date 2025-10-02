ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες – Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυροσβεστική Κρήτη

Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες – Ήχησε το 112

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι – Η φωτιά καίει καλαμιά

Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες – Ήχησε το 112
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30 και καίει καλαμιά μέσα σε ποτάμι του «Δρακουλιάρη».

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.


Οι καπνοί είναι ορατοί σε πολλά σημεία του Ηρακλείου, ενώ εκδόθηκε μήνυμα 112.

Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες – Ήχησε το 112
Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες – Ήχησε το 112



Ειδήσεις σήμερα:

Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της - Χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας

Γιώργος Λάνθιμος: Η έκπληξη στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης