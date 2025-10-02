Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι
Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι
Γεμάτοι νερό και αρκετοί δρόμοι στο Αιτωλικό
Προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε στην Κατοχή της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και στο Αιτωλικό από τη βροχόπτωση το πρωί της Πέμπτης.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή, αρκετοί δρόμοι καλύφθηκαν από νερό με τους κατοίκους να αποδίδουν τη συσσώρευση των υδάτων σε ακαθάριστα φρεάτια.
Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της πυροσβεστικής και υπάλληλοι του Δήμου που επιχειρούν για την διαχείριση της κατάστασης καθώς υπάρχουν αναφορές και για εισροή υδάτων σε υπόγεια σπιτιών.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή, αρκετοί δρόμοι καλύφθηκαν από νερό με τους κατοίκους να αποδίδουν τη συσσώρευση των υδάτων σε ακαθάριστα φρεάτια.
Posted by Δημήτρης Καλόκληρος on Wednesday, October 1, 2025
Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της πυροσβεστικής και υπάλληλοι του Δήμου που επιχειρούν για την διαχείριση της κατάστασης καθώς υπάρχουν αναφορές και για εισροή υδάτων σε υπόγεια σπιτιών.
Ειδήσεις σήμερα:
Κοβέσι: Η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τεμπη
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Κοβέσι: Η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τεμπη
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα