Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι
ΕΛΛΑΔΑ
Αιτωλοακαρνανία Βροχή

Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Γεμάτοι νερό και αρκετοί δρόμοι στο Αιτωλικό

Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι
Προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε στην Κατοχή της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και στο Αιτωλικό από τη βροχόπτωση το πρωί της Πέμπτης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή, αρκετοί δρόμοι καλύφθηκαν από νερό με τους κατοίκους να αποδίδουν τη συσσώρευση των υδάτων σε ακαθάριστα φρεάτια.

Posted by Δημήτρης Καλόκληρος on Wednesday, October 1, 2025


Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της πυροσβεστικής και υπάλληλοι του Δήμου που επιχειρούν για την διαχείριση της κατάστασης καθώς υπάρχουν αναφορές και για εισροή υδάτων σε υπόγεια σπιτιών.

Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι
Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι
Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κατοχή - Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Ειδήσεις σήμερα:

Κοβέσι: Η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τεμπη

Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης