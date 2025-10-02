Ζάκυνθος: Συνελήφθη καθαρίστρια ξενοδοχείου που έκλεψε κοσμήματα από δωμάτιο
Η 34χρονη αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ καθώς και άλλα αντικείμενα από δωμάτιο του ξενοδοχείου

Μια 34χρονη ημεδαπή συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, καθώς φέρεται να διέπραξε κλοπή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου.

Η 34χρονη ήταν εργαζόμενη ως προσωπικό καθαρισμού, στην επιχείρηση και σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ καθώς και άλλα αντικείμενα από δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

