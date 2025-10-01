Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μοτοσικλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε παιδί 2,5 ετών στον Άγιο Δημήτριο - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
Το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά - Ο οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε και συνελήφθη
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όπου μία μοτοσικλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε ένα παιδί 2,5 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, όπου η μοτοσικλέτα παρέσυρε το παιδί και έπειτα το εγκατέλειψε.
Το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ο οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.
