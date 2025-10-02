Η μεγάλη αθηναϊκή γιορτή του σινεμά

Sponsored Content

Οι 31ες Νύχτες Πρεμιέρας (1-12/10), αποτελούν εδώ και τρεις δεκαετίες τον κορυφαίο κινηματογραφικό θεσμό της Αθήνας, φέρνοντας στην καρδιά της πρωτεύουσας λάμψη, συγκίνηση, ταινίες - διαμάντια με μεγάλους σκηνοθέτες και stars αλλά και τις πιο φρέσκες φωνές του ανεξάρτητου σινεμά. Περισσότερο από ένα φεστιβάλ, είναι μια γιορτή συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και αληθινής κινηματογραφικής εμπειρίας. Φέτος, το φεστιβάλ πραγματοποιείται από την 1η έως τις 12 Οκτωβρίου, με κεντρικό μήνυμα «Αυτές οι Νύχτες μένουν» και με δύο διάσημους καλεσμένους, τον καταξιωμένο Ιρλανδό σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν, που θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο και τον Βρετανοιρλανδό Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που θα παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμώνη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Η φετινή έναρξη του φεστιβάλ θα δοθεί με την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία», μία από τις πλέον αναμενόμενες ταινίες της φετινής σεζόν, στην όποια πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν. Η ταινία εμπνέεται από τη σύγχρονη απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις, ατέρμονη εσχατολογία, αλλά και μια γενικότερη παράνοια την οποία κατάφερε να οξύνει η επιδημία COVID. Ισορροπώντας ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία εξιστορεί αρχικά την περίπτωση απαγωγής και ομηρείας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία από δύο άντρες που έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, η οποία έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.

Στο κλείσιμο, οι θεατές των 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πρώτη πανελλήνια προβολή την «Ανεμώνη», παρουσία του πρωταγωνιστή Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στηρίζει το Φεστιβάλ για 4η συνεχόμενη χρονιά ως μεγάλος χορηγός και αναδεικνύει το καλό σινεμά με ειδικά σχεδιασμένες ζώνες και κινηματογραφικά αφιερώματα στα κανάλια Novacinema και την πλατφόρμα της ΕΟΝ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ φέτος μέσα από την εκπομπή «Off screen» και τα ειδικά podcasts, η κριτικός κινηματογράφου και δημοσιογράφος της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα βρίσκεται κοντά σε όλα τα δρώμενα του φεστιβάλ.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 50 ταινίες, ανάμεσά τους δημιουργίες των Πάολο Σορεντίνο, Παρκ Τσαν Γουκ, Φατίχ Ακίν, Λάζλο Νέμες και δυνατές φωνές του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου και δημιουργούς από Ασία και Αφρική.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.

Βρείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ και κλείστε τις κινηματογραφικές εξόδους σας.