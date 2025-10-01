Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση 82χρονου στην Κρήτη - Βρέθηκε νεκρός σε χωράφι
Ο ηλικιωμένος είχε φύγει από το σπίτι του στις 8 Μαΐου - Τις συνθήκες του θανάτου διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στον δήμο Χερσονήσου στην Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος που είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τις 8 Μαΐου.
Τη σορό εντόπισαν διερχόμενοι κυνηγοί στην περιοχή Καλό Χωριό, σύμφωνα με το neakriti.gr. Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε σε χωράφι σε απόσταση σχεδόν 700 μέτρων από το σπίτι του, κατά πληροφορίες.
Ο ηλικιωμένος είχε φύγει από το σπίτι του στις 8 Μαΐου για να πάει στο καφενείο της γειτονιάς του όταν χάθηκαν τα ίχνη του. Για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί Silver Alert. Από τότε είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς αποτέλεσμα. Δυστυχώς, σχεδόν πέντε μήνες αργότερα, η υπόθεση είχε τραγική κατάληξη.
Τις συνθήκες του θανάτου διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
