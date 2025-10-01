Παπαστεργίου στο «Athens Democracy Forum 2025» - Εφαρμόζουμε την ΑΙ με προσοχή και με επίκεντρο τον πολίτη

H θέση του Αριστοτέλη για την ΑΙ

Ο κ. Μεγάλου, αναφερόμενος στην υιοθέτηση της ΑΙ από το τραπεζικό σύστημα, έκανε λόγο για μια πελατο-κεντρική προσέγγιση στη βάση τριών βασικών αρχών: Αμεροληψία, Υπευθυνότητα και Διαφάνεια. «Θέλουμε να έχουμε αυτές τις αξίες ενσωματωμένες στα μοντέλα μας» έσπευσε να προσθέσει. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι η ΑΙ χρησιμοποιείται όχι για να αντικατασταθούν οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων, αλλά για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, η λήψη αποφάσεων και η χρήση περισσότερων δεδομένων.Την ίδια στιγμή, ο κ. Ασσαέλ υπογράμμισε ότι το πραγματικό debate δεν αφορά την ηθική και την ΑΙ, αλλά στο σε ποιες αξίες μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, γιατί ο καθένας από εμάς έχει τη δική του, διαφορετική άποψη. Υπεραμυνόμενος της ΑΙ, διευκρίνισε ότι συνιστά ένα εργαλείο, το οποίο έχει διδαχθεί να ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους. «Έχει δημιουργηθεί στο εργαστήριο και ακολουθεί συγκεκριμένα καθήκοντα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προτού καλέσει τον κάθε πολίτη να εκπαιδευτεί στη χρήση αυτών των εργαλείων, ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση και να σταματήσει να είναι τεχνοφοβικός.Οκ. Βιρβιδάκης υπογράμμισε ότι η ΑΙ μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τα ηθικά διλήμματα, μέσω της εξέτασης όλων των επιπτώσεών τους. Στη συνέχεια, έφερε ως θεωρητικό παράδειγμα το γεγονός ότι αν οι μηχανές ήταν σύμβουλοι των κυβερνώντων, θα προσπαθούσαν να ελέγξουν τα έντονα συναισθήματα των τελευταίων. «Όμως, ποιος θα ήταν ο στόχος πίσω απ’ αυτό», διερωτήθηκε. Στη συνέχεια δε, έθεσε το εξής ερώτημα: Θα μπορούσε κάποια μηχανή ή κάποιο μοντέλο να προβλέψει τις αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ;»Η κεντρική θεματική του τελευταίου πάνελ της ημέρας, αφορούσε τον Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη και το αν η αριστοτελική ηθική αποτελεί το αποτελεσματικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης των προκλήσεων - ευκαιριών της ΑΙ. Η συζήτηση έγινε υπό τον συντονισμό του Stephen Dunbar-Johnson, President, International, The New York Times Company.Η Φερενίκη Παναγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιο-ηθικής, Τεχνο-ηθικής και Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, υποστήριξε ότι η αριστοτελική ηθική μάς βοηθά να ρωτήσουμε όχι τι να κάνουμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή τι είδους κοινωνία θέλουμε να χτίσουμε. Όπως πρόσθεσε, οι αλγόριθμοι μπορούν να βοηθήσουν τη ζωή μας, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ελεύθερη βούληση. Η τεχνολογία είναι ένα μέσο, συνέχισε, για να πετύχουμε την ανθρώπινη πρόοδο και η ΑΙ πρέπει να προστατεύει την ελευθερία και τα δικαιώματα, χωρίς να χρησιμοποιείται με σκοπό την κοινωνική, περιβαλλοντική ή ψυχολογία ζημιά. Και γι’ αυτό, συμπλήρωσε, η χρήση της πρέπει να ελέγχεται από τους ανθρώπους. Στο ίδιος μήκος κύματος κινήθηκε και ο Peter G. Kirchschläger, Professor of Ethics, University of Lucerne and Visiting Professor, ETH Zürich, ο οποίος σημείωσε ότι θα ήταν άδικο για τον Αριστοτέλη να τον χαρακτηρίσουμε ως ελιτιστή και προσέθεσε ότι χρειαζόμαστε μια αυστηρή παγκόσμια ρύθμιση, ώστε η τεχνολογία να τεθεί στην υπηρεσία για την ευημερία του ανθρώπου.Στον αντίποδα, η Hélène Landemore, Professor of Political Science, Yale University, αντέτεινε ότι η αριστοτελική ηθική δεν είναι το πλαίσιο που χρειαζόμαστε. Η ΑΙ, διευκρίνισε, δεν αφορά μόνο τα άτομα ή τις εταιρείες, αλλά τη δύναμη των κυβερνήσεων. Ποιος θα ορίζει το ποιος και πώς θα χρησιμοποιεί την ΑΙ; Με ποιους κανόνες; Παράλληλα, ανέφερε ότι τον 21ο αιώνα δεν χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο αποκλεισμών, όπως αυτό που προτείνει η αριστοτελική ηθική, αλλά ένα πλαίσιο, το οποίο θα επιλέξουμε συλλογικά. Την ίδια άποψη συμμερίστηκε και η Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Κέντρου Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η οποία υπερθεμάτισε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς εξετάζουμε τον Αριστοτέλη στο σημερινό κόσμο. Η προσέγγισή του είναι ικανή να εφαρμοστεί στο δικό μας πλουραλιστικό πλαίσιο ή χρειαζόμαστε μια νέα αυτόνομη ηθική, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.Αξίζει να σημειωθεί ότι τον ρόλο των ενόρκων στο παραπάνω debate είχαν η Δέσποινα Σπανού, Principal Adviser for Cybersecurity Coordination, European Commission, Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος του Δ. Σ. του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ Α. Ε.) και Oμότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Lex Paulsen, Director of Executive Programs, UM6P School of Collective Intelligence.