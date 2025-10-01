Υπόθεση Novartis: Στις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση των εφέσεων των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Στις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση των εφέσεων των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη

Οι εφέσεις στρέφονται κατά της πρωτόδικης απόφασης σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη

Υπόθεση Novartis: Στις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση των εφέσεων των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τις 3 Δεκεμβρίου 2025 προσδιορίστηκε η δικάσιμος για την εκδίκαση των εφέσεων που ασκήθηκαν στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis, η οποία αφορά τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο μετά την ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, που επιβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας πριν από δύο εβδομάδες.

Οι εφέσεις ασκούνται κατά της πρωτόδικης απόφασης και αναμένεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις πτυχές της υπόθεσης που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή. Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και για τους δύο καταδικασθέντες. Τότε, εκφωνώντας την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροι τους.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του διαβατηρίου διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε ολόκληρη την οικογένεια στην Άνοιξη για τα νοίκια - Συνελήφθη ο γιος του

Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα - Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης