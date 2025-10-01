Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Υπόθεση Novartis: Στις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση των εφέσεων των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη
Υπόθεση Novartis: Στις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση των εφέσεων των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη
Οι εφέσεις στρέφονται κατά της πρωτόδικης απόφασης σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη
Για τις 3 Δεκεμβρίου 2025 προσδιορίστηκε η δικάσιμος για την εκδίκαση των εφέσεων που ασκήθηκαν στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis, η οποία αφορά τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο μετά την ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, που επιβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας πριν από δύο εβδομάδες.
Οι εφέσεις ασκούνται κατά της πρωτόδικης απόφασης και αναμένεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις πτυχές της υπόθεσης που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή. Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και για τους δύο καταδικασθέντες. Τότε, εκφωνώντας την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροι τους.
Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του διαβατηρίου διατήρησε αμφιβολίες.
Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο μετά την ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, που επιβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας πριν από δύο εβδομάδες.
Οι εφέσεις ασκούνται κατά της πρωτόδικης απόφασης και αναμένεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις πτυχές της υπόθεσης που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή. Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και για τους δύο καταδικασθέντες. Τότε, εκφωνώντας την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροι τους.
Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του διαβατηρίου διατήρησε αμφιβολίες.
Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα