Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στην Καβάλα, μεταξύ τους και ένα παιδί - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στην Καβάλα, μεταξύ τους και ένα παιδί - Δείτε φωτογραφίες
Ένας από τους τραυματίες απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής
Δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά αργά το βράδυ της Τρίτης στον δρόμο του Παληού στην Καβάλα, στην περιοχή Γλάστρες.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως αναφέρει η «Πρωινή».
Ένας από τους τραυματίες απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα.
Η «Πρωινή» αναφέρει ακόμη ότι ένας από τους δύο οδηγούς βρέθηκε, κατά πληροφορίες, θετικός σε αλκοτέστ, οπότε εναντίον του θα κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως αναφέρει η «Πρωινή».
Ένας από τους τραυματίες απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα.
Η «Πρωινή» αναφέρει ακόμη ότι ένας από τους δύο οδηγούς βρέθηκε, κατά πληροφορίες, θετικός σε αλκοτέστ, οπότε εναντίον του θα κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία.
Ειδήσεις σήμερα:
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα