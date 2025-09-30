Γιος χτύπησε τη μητέρα του στο Ηράκλειο απαιτώντας να του δώσει χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Ενδοοικογενειακή βία Σύλληψη

Η 66χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του γιου της

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας σε σπίτι στο Ηράκλειο, όπου ένας 35χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία έπειτα από επεισόδιο με θύμα την 66χρονη μητέρα του.

Ο άνδρας βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, φωνάζοντας, απειλώντας και υβρίζοντας τη μητέρα του. Στη συνέχεια άρχισε να προκαλεί ζημιές στο σπίτι, ενώ δεν δίστασε να την αρπάξει από τα μαλλιά, απαιτώντας με επιθετικό τρόπο χρήματα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η Αστυνομία κλήθηκε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή του. Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του γιου της, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αυτόφωρη διαδικασία, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά.

