Αιματηρή συμπλοκή στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο ένας νεαρός
Ο ένας είχε χτυπήματα στο πρόσωπο και χρειάστηκε να κάνει ράμματα

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Παντάνασσα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια και ένας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στο λιμανάκι και τραυματίστηκαν. Ο ένας είχε χτυπήματα στο πρόσωπο και χρειάστηκε να κάνει ράμματα, για αυτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο ή από άλλο μέσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι παλιοί γνώριμοι και να υπάρχουν μεταξύ τους παλιές διαφορές.

