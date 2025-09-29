Καταδικάστηκε 23χρονος που απείλησε με μαχαίρι τον αδελφό ενός φίλου του στον Βόλο

Ο 23χρονος έδειχνε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών - Απείλησε τον άνδρα για χρηματικό ποσό που ισχυρίστηκε ότι του χρωστούσε ο φίλος του - Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 800 ευρώ