Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Καταδικάστηκε 23χρονος που απείλησε με μαχαίρι τον αδελφό ενός φίλου του στον Βόλο
Καταδικάστηκε 23χρονος που απείλησε με μαχαίρι τον αδελφό ενός φίλου του στον Βόλο
Ο 23χρονος έδειχνε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών - Απείλησε τον άνδρα για χρηματικό ποσό που ισχυρίστηκε ότι του χρωστούσε ο φίλος του - Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 800 ευρώ
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε έναν 23χρονο, ο οποίος απείλησε με μαχαίρι τον αδελφό ενός φίλου του.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο gegonotanews.gr, το περιστατικό συνέβη στις 7 το πρωί του Σαββάτου στον Βόλο, όπου ο 23χρονος εισέβαλε σε σπίτι φίλου του, με αφορμή να εισπράξει χρηματικό ποσό που εκείνος του χρωστούσε.
Εκείνος, ωστόσο, απουσίαζε και έπειτα ο 23χρονος απείλησε με κυνηγετικό μαχαίρι τον αδερφό του, ζητώντας του χρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, του χρωστούσε ο φίλος του.
Το θύμα κατέθεσε ότι φοβήθηκε, βγήκε έξω από το σπίτι και κλείδωσε τον 23χρονο μέσα. Εκείνος, θέλοντας να διαφύγει, βγήκε στο μπαλκόνι, πήδηξε στο έδαφος και πέταξε το μαχαίρι στην αυλή γειτονικού σπιτιού.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σήμερα το μεσημέρι.
Στην απολογία του αρνήθηκε ότι κρατούσε μαχαίρι, υποστήριξε πως απλώς αναζητούσε τον κολλητό του και πως δεν ήταν καλά επειδή λίγο πριν είχε τρακάρει με το όχημά του.
Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 23χρονος έδειχνε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών.
Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών για παράνομη οπλοφορία και χρηματική ποινή 800 ευρώ. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ την ημέρα, χωρίς αναστολή, ωστόσο η έφεση διατήρησε το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο gegonotanews.gr, το περιστατικό συνέβη στις 7 το πρωί του Σαββάτου στον Βόλο, όπου ο 23χρονος εισέβαλε σε σπίτι φίλου του, με αφορμή να εισπράξει χρηματικό ποσό που εκείνος του χρωστούσε.
Εκείνος, ωστόσο, απουσίαζε και έπειτα ο 23χρονος απείλησε με κυνηγετικό μαχαίρι τον αδερφό του, ζητώντας του χρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, του χρωστούσε ο φίλος του.
Το θύμα κατέθεσε ότι φοβήθηκε, βγήκε έξω από το σπίτι και κλείδωσε τον 23χρονο μέσα. Εκείνος, θέλοντας να διαφύγει, βγήκε στο μπαλκόνι, πήδηξε στο έδαφος και πέταξε το μαχαίρι στην αυλή γειτονικού σπιτιού.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σήμερα το μεσημέρι.
Στην απολογία του αρνήθηκε ότι κρατούσε μαχαίρι, υποστήριξε πως απλώς αναζητούσε τον κολλητό του και πως δεν ήταν καλά επειδή λίγο πριν είχε τρακάρει με το όχημά του.
Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 23χρονος έδειχνε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών.
Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών για παράνομη οπλοφορία και χρηματική ποινή 800 ευρώ. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ την ημέρα, χωρίς αναστολή, ωστόσο η έφεση διατήρησε το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα