Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Συμπλοκή Κρήτη Ηράκλειο

Μία σύλληψη - Δύο άνδρες φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού στο λιμανάκι της Παντάνασσας, με σκοπό να λύσουν προσωπικές τους διαφορές, σύμφωνα με τοπικά μέσα

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στο λιμανάκι της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, όταν δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο, με σκοπό να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονο καυγά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό επεισόδιο.

Ο τραυματίας φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και υπεβλήθη σε ράμματα.

