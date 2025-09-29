Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία στην Κρήτη

Μία σύλληψη - Δύο άνδρες φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού στο λιμανάκι της Παντάνασσας, με σκοπό να λύσουν προσωπικές τους διαφορές, σύμφωνα με τοπικά μέσα