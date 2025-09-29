Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία στην Κρήτη
Μία σύλληψη - Δύο άνδρες φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού στο λιμανάκι της Παντάνασσας, με σκοπό να λύσουν προσωπικές τους διαφορές, σύμφωνα με τοπικά μέσα
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στο λιμανάκι της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, όταν δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη από τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο, με σκοπό να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονο καυγά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό επεισόδιο.
Ο τραυματίας φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και υπεβλήθη σε ράμματα.
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
