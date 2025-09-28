Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το… πόνυ της – Δείτε βίντεο
Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το… πόνυ της – Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερο στιγμιότυπο από το κέντρο της πόλης - Καταγράφηκε από περαστικούς

Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το… πόνυ της – Δείτε βίντεο
Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε στην κάμερα στο κέντρο της Αθήνας, αφού μία γυναίκα απαθανατίστηκε να έχει βγάλει βόλτα με το λουράκι της ένα… πόνυ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ πιθανότατα επρόκειτο για τουρίστες, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε το βίντεο:

