Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το… πόνυ της – Δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε στην κάμερα στο κέντρο της Αθήνας, αφού μία γυναίκα απαθανατίστηκε να έχει βγάλει βόλτα με το λουράκι της ένα… πόνυ.Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ πιθανότατα επρόκειτο για τουρίστες, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.