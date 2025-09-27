Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Φωτιά τώρα στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης
Φωτιά εκδηλώθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης, στην περιοχή Τσαμάκια, το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση λίγο πιο έξω από το κάστρο.
Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Φωτογραφία: stonisi.gr
