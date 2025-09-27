Φωτιά τώρα στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λέσβος Μυτιλήνη

Φωτιά τώρα στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα

Φωτιά τώρα στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης
Φωτιά εκδηλώθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης, στην περιοχή Τσαμάκια, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση λίγο πιο έξω από το κάστρο.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτογραφία: stonisi.gr
