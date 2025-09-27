Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε έξι οχήματα
Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε έξι οχήματα
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα ηλικίας 18-19 ετών
Τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη ύστερα από εκτροπή αυτοκινήτου, στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα και να προκληθούν ζημιές σε έξι οχήματα.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Γ’ Σεπτεμβρίου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε έξι οχήματα στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την Αστυνομία από την εκτροπή τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός και ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ηλικίας 19 και 18 ετών. Ο ένας από τους νεαρούς απεγκλωβίστηκε, με τις αισθήσεις του, από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Γ’ Σεπτεμβρίου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε έξι οχήματα στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την Αστυνομία από την εκτροπή τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός και ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ηλικίας 19 και 18 ετών. Ο ένας από τους νεαρούς απεγκλωβίστηκε, με τις αισθήσεις του, από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.
Ειδήσεις σήμερα:
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα