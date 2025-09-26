Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ κι ενός φορτηγού στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δύο άτομα τραυματίστηκαν
Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ κι ενός φορτηγού στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δύο άτομα τραυματίστηκαν
Η σύγκρουση των οχημάτων σημειώθηκε στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos
Καραμπόλα με πέντε οχήματα να εμπλέκονται, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων - τέσσερα ΙΧ και ένα φορτηγό - σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά ένας άνδρας και μία γυναίκα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Στο σημείο έχει προκύψει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
