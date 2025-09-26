Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ κι ενός φορτηγού στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δύο άτομα τραυματίστηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
Καραμπόλα Θεσσαλονίκη Τραυματίες Χαλκιδική

Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ κι ενός φορτηγού στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δύο άτομα τραυματίστηκαν

Η σύγκρουση των οχημάτων σημειώθηκε στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος  του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos

Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ κι ενός φορτηγού στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δύο άτομα τραυματίστηκαν
5 ΣΧΟΛΙΑ
Καραμπόλα με πέντε οχήματα να εμπλέκονται, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων - τέσσερα ΙΧ και ένα φορτηγό - σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Thestival.gr Καραμπόλα οχημάτων στην Μουδανιων


Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά ένας άνδρας και μία γυναίκα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στο σημείο έχει προκύψει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ κι ενός φορτηγού στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δύο άτομα τραυματίστηκαν


Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης