Συναγερμός στο Ηράκλειο: Κατέρρευσαν μπαλκόνι και τμήμα ενός οικήματος
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Κατέρρευσαν μπαλκόνι και τμήμα ενός οικήματος

Και στα δύο σημεία έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία που απέκλεισε τους χώρους, ενώ επί τόπου έχουν σπεύσει και μηχανικοί της Πολεοδομίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις Αρχές στο Ηράκλειο, καθώς σημειώθηκαν δύο περιστατικά πτώσης τμήματος ενός οικήματος και ενός μπαλκονιού.

Η μια πτώση σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο και η άλλη επί της οδού Γιαννίκου.

Και στα δύο σημεία έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία που απέκλεισε τους χώρους, ενώ επί τόπου έχουν σπεύσει και μηχανικοί της Πολεοδομίας για τους απαιτούμενους ελέγχους.

Πηγή: Cretalive


