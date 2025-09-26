Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Κατέρρευσαν μπαλκόνι και τμήμα ενός οικήματος
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Κατέρρευσαν μπαλκόνι και τμήμα ενός οικήματος
Και στα δύο σημεία έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία που απέκλεισε τους χώρους, ενώ επί τόπου έχουν σπεύσει και μηχανικοί της Πολεοδομίας
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις Αρχές στο Ηράκλειο, καθώς σημειώθηκαν δύο περιστατικά πτώσης τμήματος ενός οικήματος και ενός μπαλκονιού.
Η μια πτώση σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο και η άλλη επί της οδού Γιαννίκου.
Και στα δύο σημεία έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία που απέκλεισε τους χώρους, ενώ επί τόπου έχουν σπεύσει και μηχανικοί της Πολεοδομίας για τους απαιτούμενους ελέγχους.
Πηγή: Cretalive
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Η μια πτώση σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο και η άλλη επί της οδού Γιαννίκου.
Και στα δύο σημεία έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία που απέκλεισε τους χώρους, ενώ επί τόπου έχουν σπεύσει και μηχανικοί της Πολεοδομίας για τους απαιτούμενους ελέγχους.
Πηγή: Cretalive
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα