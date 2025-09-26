Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ρόδος: Βιασμό από Βρετανό κατήγγειλε μια 24χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία
Η νεαρή κοπέλα βρισκόταν για διακοπές στο νησί με την οικογένειά της - Συνελήφθη ο 25χρονος Βρετανός, σε εξέλιξη η προανάκριση
Νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έγινε γνωστή στη Ρόδο, καθώς σύμφωνα με καταγγελία μιας 24χρονης Νορβηγίδας, τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου έπεσε θύμα βιασμού από 25χρονο Βρετανό σε εγκαταλειμμένο κτίριο.
Η νεαρή τουρίστρια βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της και διασκέδαζε σε μπαρ της περιοχής. Εκεί γνώρισε τον κατηγορούμενο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια την απομάκρυνε από τον κόσμο με πρόσχημα τη συζήτηση και την οδήγησε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου, όπως καταγγέλλει, τη βίασε. Η 24χρονη κατόρθωσε να διαφύγει και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.
Οι αρχές της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου. Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση θεωρούνται η λεπτομερής κατάθεση της παθούσας και τα προσωπικά αντικείμενα που παρέδωσε για εργαστηριακές εξετάσεις.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με έρευνες σε κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, ώστε να διασταυρωθούν τα γεγονότα και να συμπληρωθεί η δικογραφία.
