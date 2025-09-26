Ρομποτική τεχνολογία στην Ολυμπία Οδό

Η Ολυμπία Οδός αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, αλλά και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να αναδιαμορφώσει τις μετακινήσεις και να αναβαθμίσει την εμπειρία του ταξιδιού. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, επενδύει συστηματικά σε καινοτόμες τεχνολογίες, αυτοματισμούς και “έξυπνες” εφαρμογές, προκειμένου να απολαμβάνουμε ασφαλή, άνετα και πιο σύντομα ταξίδια.Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, συμμετείχε πρόσφατα σε μια πρωτοποριακή πιλοτική δοκιμή ενός αυτόνομου ρομποτικού συστήματος, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Το ρομπότ HERON επιτελεί μια σειρά εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης οδικών έργων, καθώς και υποστήριξης επιθεωρήσεων και διαχείρισης κυκλοφορίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.Συγκεκριμένα, το ρομποτικό σύστημα, εξοπλισμένο με αισθητήρες, κάμερες και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να σφραγίζει ρωγμές, να επισκευάζει λακκούβες, καθώς και να ανανεώνει τη διαγράμμιση. Επιπλέον, υποστηριζόμενο από drones και μηχανική μάθηση, το ρομποτικό σύστημα μπορεί να εκτελεί οπτικούς ελέγχους και να χειρίζεται λειτουργίες διαχείρισης κυκλοφορίας, όπως η τοποθέτηση και αφαίρεση κώνων κυκλοφορίας.Με την αυτοματοποίηση των εργασιών, βελτιώνεται η ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους οδηγούς, ενώ μειώνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι καθυστερήσεις, που συχνά προκαλούν οι εργασίες συντήρησης.Το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα φιλοξενήθηκε στον αυτοκινητόδρομο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της “Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.” στο ερευνητικό έργο HERON. Το τετραετές αυτό έργο, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος Horizon 2020, έφερε σε επαφή εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να διερευνήσουν πώς η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν τη συντήρηση των αυτοκινητόδρομων ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.Η δοκιμή του αυτόνομου ρομπότ HERON είναι ένα ακόμη βήμα προς έναν αυτοκινητόδρομο “έξυπνο”, ασφαλή και ανθεκτικό στις προκλήσεις του αύριο. Η Ολυμπία Οδός δείχνει ότι η καινοτομία δεν είναι απλά μία επιλογή, αλλά στρατηγική δέσμευση, έχοντας πάντα ως κύριο γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα και την άνεση των οδηγών και των εργαζομένων.