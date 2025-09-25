Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Τροχαίο στη δυτική Αχαΐα: Φορτηγό παρέσυρε 25χρονο και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο στη δυτική Αχαΐα: Φορτηγό παρέσυρε 25χρονο και εγκατέλειψε το σημείο
Ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε στο νοσοκομείο τον 25χρονο με τραυματισμό στο πόδι
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Σαγέικα Δυτικής Αχαϊας, όπου όταν ένας 25χρονος χτυπήθηκε από φορτηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου thebest.gr, το φορτηγό παρέσυρε τον 25χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο πόδι του.
Μάλιστα, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας τον τραυματία στο δρόμο.
Ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε στο νοσοκομείο τον 25χρονο χωρίς σοβαρά τραύματα.
Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
