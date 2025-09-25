Κίνηση τώρα: Mποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία
Κίνηση τώρα: Mποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία

Απομακρύνθηκε άμεσα το αυτοκίνητο, παραμένουν οι καθυστερήσεις

«Μπλοκαρισμένη» είναι η Αττική Οδός εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο της Λαμίας.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία η οποία έκλεισε για τουλάχιστον μισή ώρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα για να μεταφέρει το φορτηγό προκειμένου να απευλευθερωθεί η έξοδος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, η οποία ωστόσο θα πάρει αρκετή ώρα μέχρι να ομαλοποιηθεί.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα η ουρά των αυτοκινήτων εκτείνεται μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου.


Εικόνα της κίνησης, ώρα 14:40

Κίνηση τώρα: Mποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία



Κλείσιμο



Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.



