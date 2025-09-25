Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Κίνηση τώρα: Mποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία
Απομακρύνθηκε άμεσα το αυτοκίνητο, παραμένουν οι καθυστερήσεις
«Μπλοκαρισμένη» είναι η Αττική Οδός εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο της Λαμίας.
Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία η οποία έκλεισε για τουλάχιστον μισή ώρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.
Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα για να μεταφέρει το φορτηγό προκειμένου να απευλευθερωθεί η έξοδος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, η οποία ωστόσο θα πάρει αρκετή ώρα μέχρι να ομαλοποιηθεί.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα η ουρά των αυτοκινήτων εκτείνεται μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 14:40
Ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 25, 2025
Καθυστερήσεις άνω των 30΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κηφισιάς .
. https://t.co/XBH2NO1QFP
