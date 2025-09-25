Ηράκλειο: Οδηγός έστριψε λάθος και το αυτοκίνητο κατέληξε να αιωρείται στην παραλιακή
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Τροχαίο ατύχημα

Ηράκλειο: Οδηγός έστριψε λάθος και το αυτοκίνητο κατέληξε να αιωρείται στην παραλιακή

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στον αέρα - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/9) στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, όταν ένας οδηγός Ι.Χ. στην προσπάθειά του να στρίψει, έκανε λάθος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός πορείας και να βρεθεί στον αέρα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα στο ψηλό κράσπεδο και ακινητοποιήθηκε, με το μπροστινό μέρος του να κρέμεται επικίνδυνα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν στο σημείο, καθώς η εικόνα του οχήματος να «αιωρείται» πάνω από το δρόμο ήταν άκρως εντυπωσιακή και ανησυχητική.

