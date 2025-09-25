Νεκρή 62χρονη από τη Βουλγαρία σε τροχαίο στην Εγνατία - Στο νοσοκομείο ο γιος της
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα Έβρος Εγνατία Οδός Βουλγαρία Γιος

Νεκρή 62χρονη από τη Βουλγαρία σε τροχαίο στην Εγνατία - Στο νοσοκομείο ο γιος της

Το τροχαίο σημειώθηκε  πριν τα διόδια Αρδανίου στον Έβρο

Νεκρή 62χρονη από τη Βουλγαρία σε τροχαίο στην Εγνατία - Στο νοσοκομείο ο γιος της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα 62 ετών από τη Βουλγαρία να χάνει τη ζωή της και τον γιο της να τραυματίζεται, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης πριν τα διόδια Αρδανίου, στην Εγνατία Οδό, στον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η άτυχη γυναίκα ήταν συνοδηγός σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος της.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, για άγνωστο λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον δρόμο και να ανατραπεί.

Ο γιος της άτυχης 62χρονης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»

Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης