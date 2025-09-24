Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, «Όλα για τα σάντουιτς»
Αυτή την Κυριακή, το περιοδικό Cantina παρουσιάζει το πιο λαχταριστό αφιέρωμα Όλα για τα σάντουιτς! Το απόλυτο εγχειρίδιο για τα καλύτερα σάντουιτς της ζωής μας μέσα από 110 απίθανες συνταγές!
Οδηγός: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε από το άλφα έως το ωμέγα
Συνδυασμοί: Ψωμιά, σάλτσες και οι σωστές ποσότητες
Τεχνικές & μυστικά: Τα υλικά, τα ντρέσινγκ και οι συνδυασμοί τους
Το χρονικό: Τα σάντουιτς που μας σημάδεψαν από τα 60s έως τα 90s
40 διευθύνσεις: Τα καλύτερα σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Ξεφυλλίστε το τεύχος και απολαύστε:
Design: Saint of Athens
Το γραφείο σχεδιασμού και οπτικής επικοινωνίας που αναδιαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το branding
Έρευνα: Οι Έλληνες και τα αλλαντικά
Η ιστορία τους από τα αρχαία χρόνια έως τα σύγχρονα τραπέζια...
Πρόσωπα: Γιατί είναι σημαντικός ο Περικλής Κοσκινάς
Με στέρεα άποψη για την ελληνική κουζίνα και τη δουλειά του, λέει αλήθειες όπως μαγειρεύει. Απλά.
Ομάδα: Το Λοκάλι
Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί στου Ψυρρή, είναι μια ομάδα, μια αυλή, μια εμπειρία.
Συνέντευξη: Νίκος Χανδόλιας
Από τα πειράματά του στο Instagram μέχρι τον φούρνο 72h στην καρδιά της Αθήνας, δημιουργεί ένα κομμάτι τέχνης που μπαίνει στο τραπέζι μας.
Social: Δημήτρης Φραγκογιάννης
Ο bread sommelier που αγαπά τα κοινωνικά δίκτυα
Ρεπορτάζ: 40 σούπερ νόστιμες διευθύνσεις για λαχταριστά σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Χρονικό: 60s, 70s, 80s, 90s: Τα σάντουιτς που αγαπήσαμε και πώς, ενώ ξεκίνησαν σαν εύκολες λύσεις για γρήγορο κολατσιό, εξελίχθηκαν σε υπερπαραγωγές.
Πρώτη ύλη: Βούτυρο
Από τις πίτες της γιαγιάς έως τη γαλλική κουζίνα, είναι το μυστικό που δίνει γεύση, άρωμα και χαρακτήρα σε κάθε συνταγή.
Κρασί: Αφιέρωμα στις ρετσίνες
Ένα γευστικό ταξίδι από τις πιο παλιές και ανάλαφρες ρετσίνες μέχρι τις ήπιας παρέμβασης ή τις ζυμωμένες σε αμφορέα.
Και οι συνταγές
Λεξικό: Σάντουιτς, από το Α ως το Ω του πιο λαχταριστού σύμπαντος
Η ανατομία ενός σάντουιτς
Ο Περικλής Βούρθης από το Bread BC και ο Αντώνης Καζάκος από το Black Salami μιλούν για όλα όσα συμβάλλουν στη δημιουργία του τέλειου σάντουιτς.
10 σεφ / 10 σάντουιτς
Δέκα σεφ και μάγειρες δημιούργησαν signature σάντουιτς, συνδυάζοντας φαντασία, δημιουργικότητα, τεχνική και premium υλικά αποκλειστικά για το Cantina.
Κuruma Εbi Sando απο τον Άρη Βεζενέ, Ζεστό σάντουιτς με κοτοσαλάτα απο τον Γρηγόρη Κίκη, Φουσκοπίτα με χωριάτικη ομελέτα & κατίκι απο την Αγάπη Μιχελή, Shrimp Po’ Boy από τον Βασίλη Σπόρο, Σάντουιτς με λαδόψωμο από τον Νίκο Καραθάνο, Philly προβατίνα σάντουιτς από τον Σήφη Μανουσέλη, Pork κοντοσούβλι Katsu Sando από τον Δημήτρη Κατριβέση, Μοσχάρι κοκκινιστό σε σάντουιτς από την Ελένη Σαράντη, Πίτσα – σάντουιτς από την Μάγκυ Ταμπακάκη, bagel με πέστροφα, σουρωτό Πάρου & chutney αγγουριού απο την Μαρίνα Χρονά
Τα παγκόσμια
Από τη Γερμανία και την Κούβα, έως την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, κάθε χώρα έχει το δικό της σάντουιτς σήμα - κατατεθέν που κρύβει και μια ιστορία.
Panino mortadella, Cubano Sandwich, Bocadillo de calamares, Pan Bagnat, Tamago Sando, Francesinha, Leberkassemmel
Σάντουιτς-γεύματα
Από το πρωινό ξύπνημα ως το καληνύχτα έχουμε δέκα συνταγές για σάντουιτς που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή και διάθεση της ημέρας.
Σάντουιτς με μπριός, παστράμι & κρέμα λιαστής ντομάτας, σάντουιτς ολικής με αυγό, ανθότυρο & πελτέ ντομάτας, μπριός με μπέικον, τυρί & πατατάκια, πολύσπορο με ομελέτα, σπανάκι & φέτα, σάντουιτς με λευκό ψωμάκι, τόνο Αλοννήσου & αυγοσαλάτα, αραβική πίτα με χούμους & ψητές πιπεριές, σάντουιτς με τσιαπάτα, σπεντζοφάι & φέτα, τυλιχτό με θράψαλο & ταραμά, προζυμένιο ψωμί με μορταδέλα & κολοκύθι
Λαχταριστά χωρίς κρέας
Η plant-based διατροφή είναι δημιουργική και δελεαστικά νόστιμη, ακόμα και στα σάντουιτς. Μοιραζόμαστε μαζί σας 6 χορταστικές ιδέες που ήρθαν για να μείνουν.
Σάντουιτς με τόφου καγιανά, ανοιχτό σάντουιτς με «κιμά» σόγιας & ψητά λαχανικά, σάντουιτς με ψητά μανιτάρια & σος γιαουρτιού, σάντουιτς με ρεβιθοσαλάτα, σάντουιτς με plant-based nuggets, σαν Caesar salad, σάντουιτς με κεφτεδάκια φακής & κόκκινη σάλτσα
Στο ζυμωτήριο
Ο Αράθυμος Ειρηναίος, του φούρνου 2E στην Τήνο, δημιουργεί «γεμάτα» ψωμιά, που αναβαθμίζουν τα σάντουιτς σε γεύση, υφή και
μεστό χαρακτήρα.
Προζύμι (βασική συνταγή), κουλούρα με αλεύρι ζέας, φόρμας πολύσπορο, μπριός, βαρύ ζυμωτό με προζύμι, μπαγκέτα χωριάτικη
Άλειψέ το
Ο συνδετικός κρίκος των διαφορετικών υλικών σε ένα σάντουιτς είναι οι αλοιφές και οι σάλτσες του. Πικάντικες, δροσερές ή βελούδινες είναι υπεύθυνες για τις ισορροπίες και για την απαραίτητη υγρασία.
Σος, τσάτνεϊ, ντρέσινγκ, πέστο, πίκλες, αρωματικό βούτυρο, μέσα από 28 σύντομες αλλά εκπληκτικές συνταγές που θα γίνουν ανάρπαστες.
40 συνταγές εξπρές
Ξεχάστε το «τι να βάλω μέσα στο ψωμί;». Σας έχουμε 40 έτοιμους συνδυασμούς υλικών για σάντουιτς –από comfort με μπέικον μέχρι vegan με αβοκάντο και μεσογειακά με ελιές και φέτα– που δεν απαιτούν δεύτερη σκέψη, μόνο μπουκιές.
Με μοσχάρι & χοιρινό, με κοτόπουλο & γαλοπούλα, με ψάρια & θαλασσινά, vegetarian & vegan. Η επιλογή δική σας, απολαύστε υπεύθυνα
Γλυκές στρώσεις
Τραγανό ή αφράτο παντεσπάνι ή ζύμη απέξω, βουτυράτη και κρεμώδης γέμιση μέσα, μαζί με φρούτα ή ξηρούς καρπούς. Γιατί και τα γλυκά σάντουιτς μπορούν να γίνουν μικρά αριστουργήματα γεύσης.
Σάντουιτς banoffee σε κρουασάν, μπεζέδες σάντουιτς με κρέμα γιαουρτιού, μέλι & καρύδι, παξιμαδάκια Κυθήρων με κρέμα ανθότυρου, μέλι & φιστίκι Αιγίνης, σάντουιτς με ραβανί, κρέμα μαστίχας & παγωτό καϊμάκι, σαντουιτσάκια με σαμπλέ, γλυκό βύσσινο & κρέμα τυριού
Αυτή την Κυριακή με το Θέμα.
Μην το χάσετε!
