Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, «Όλα για τα σάντουιτς»

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε από το άλφα έως το ωμέγαΨωμιά, σάλτσες και οι σωστές ποσότητεςΤα υλικά, τα ντρέσινγκ και οι συνδυασμοί τουςΤα σάντουιτς που μας σημάδεψαν από τα 60s έως τα 90sΤα καλύτερα σάντουιτς σε Αθήνα και ΘεσσαλονίκηΞεφυλλίστε το τεύχος και απολαύστε:Saint of AthensΤο γραφείο σχεδιασμού και οπτικής επικοινωνίας που αναδιαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το brandingΟι Έλληνες και τα αλλαντικάΗ ιστορία τους από τα αρχαία χρόνια έως τα σύγχρονα τραπέζια...Γιατί είναι σημαντικός ο Περικλής ΚοσκινάςΜε στέρεα άποψη για την ελληνική κουζίνα και τη δουλειά του, λέει αλήθειες όπως μαγειρεύει. Απλά.Το ΛοκάλιΔεν είναι άλλο ένα μαγαζί στου Ψυρρή, είναι μια ομάδα, μια αυλή, μια εμπειρία.Νίκος ΧανδόλιαςΑπό τα πειράματά του στο Instagram μέχρι τον φούρνο 72h στην καρδιά της Αθήνας, δημιουργεί ένα κομμάτι τέχνης που μπαίνει στο τραπέζι μας.Δημήτρης ΦραγκογιάννηςΟ bread sommelier που αγαπά τα κοινωνικά δίκτυα40 σούπερ νόστιμες διευθύνσεις για λαχταριστά σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.60s, 70s, 80s, 90s: Τα σάντουιτς που αγαπήσαμε και πώς, ενώ ξεκίνησαν σαν εύκολες λύσεις για γρήγορο κολατσιό, εξελίχθηκαν σε υπερπαραγωγές.ΒούτυροΑπό τις πίτες της γιαγιάς έως τη γαλλική κουζίνα, είναι το μυστικό που δίνει γεύση, άρωμα και χαρακτήρα σε κάθε συνταγή.Αφιέρωμα στις ρετσίνεςΈνα γευστικό ταξίδι από τις πιο παλιές και ανάλαφρες ρετσίνες μέχρι τις ήπιας παρέμβασης ή τις ζυμωμένες σε αμφορέα.Σάντουιτς, από το Α ως το Ω του πιο λαχταριστού σύμπαντοςΟ Περικλής Βούρθης από το Bread BC και ο Αντώνης Καζάκος από το Black Salami μιλούν για όλα όσα συμβάλλουν στη δημιουργία του τέλειου σάντουιτς.Δέκα σεφ και μάγειρες δημιούργησαν signature σάντουιτς, συνδυάζοντας φαντασία, δημιουργικότητα, τεχνική και premium υλικά αποκλειστικά για το Cantina.Κuruma Εbi Sando απο τον Άρη Βεζενέ, Ζεστό σάντουιτς με κοτοσαλάτα απο τον Γρηγόρη Κίκη, Φουσκοπίτα με χωριάτικη ομελέτα & κατίκι απο την Αγάπη Μιχελή, Shrimp Po’ Boy από τον Βασίλη Σπόρο, Σάντουιτς με λαδόψωμο από τον Νίκο Καραθάνο, Philly προβατίνα σάντουιτς από τον Σήφη Μανουσέλη, Pork κοντοσούβλι Katsu Sando από τον Δημήτρη Κατριβέση, Μοσχάρι κοκκινιστό σε σάντουιτς από την Ελένη Σαράντη, Πίτσα – σάντουιτς από την Μάγκυ Ταμπακάκη, bagel με πέστροφα, σουρωτό Πάρου & chutney αγγουριού απο την Μαρίνα ΧρονάΑπό τη Γερμανία και την Κούβα, έως την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, κάθε χώρα έχει το δικό της σάντουιτς σήμα - κατατεθέν που κρύβει και μια ιστορία.Panino mortadella, Cubano Sandwich, Bocadillo de calamares, Pan Bagnat, Tamago Sando, Francesinha, LeberkassemmelΑπό το πρωινό ξύπνημα ως το καληνύχτα έχουμε δέκα συνταγές για σάντουιτς που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή και διάθεση της ημέρας.Σάντουιτς με μπριός, παστράμι & κρέμα λιαστής ντομάτας, σάντουιτς ολικής με αυγό, ανθότυρο & πελτέ ντομάτας, μπριός με μπέικον, τυρί & πατατάκια, πολύσπορο με ομελέτα, σπανάκι & φέτα, σάντουιτς με λευκό ψωμάκι, τόνο Αλοννήσου & αυγοσαλάτα, αραβική πίτα με χούμους & ψητές πιπεριές, σάντουιτς με τσιαπάτα, σπεντζοφάι & φέτα, τυλιχτό με θράψαλο & ταραμά, προζυμένιο ψωμί με μορταδέλα & κολοκύθιΗ plant-based διατροφή είναι δημιουργική και δελεαστικά νόστιμη, ακόμα και στα σάντουιτς. Μοιραζόμαστε μαζί σας 6 χορταστικές ιδέες που ήρθαν για να μείνουν.Σάντουιτς με τόφου καγιανά, ανοιχτό σάντουιτς με «κιμά» σόγιας & ψητά λαχανικά, σάντουιτς με ψητά μανιτάρια & σος γιαουρτιού, σάντουιτς με ρεβιθοσαλάτα, σάντουιτς με plant-based nuggets, σαν Caesar salad, σάντουιτς με κεφτεδάκια φακής & κόκκινη σάλτσαΟ Αράθυμος Ειρηναίος, του φούρνου 2E στην Τήνο, δημιουργεί «γεμάτα» ψωμιά, που αναβαθμίζουν τα σάντουιτς σε γεύση, υφή καιμεστό χαρακτήρα.Προζύμι (βασική συνταγή), κουλούρα με αλεύρι ζέας, φόρμας πολύσπορο, μπριός, βαρύ ζυμωτό με προζύμι, μπαγκέτα χωριάτικηΟ συνδετικός κρίκος των διαφορετικών υλικών σε ένα σάντουιτς είναι οι αλοιφές και οι σάλτσες του. Πικάντικες, δροσερές ή βελούδινες είναι υπεύθυνες για τις ισορροπίες και για την απαραίτητη υγρασία.Σος, τσάτνεϊ, ντρέσινγκ, πέστο, πίκλες, αρωματικό βούτυρο, μέσα από 28 σύντομες αλλά εκπληκτικές συνταγές που θα γίνουν ανάρπαστες.Ξεχάστε το «τι να βάλω μέσα στο ψωμί;». Σας έχουμε 40 έτοιμους συνδυασμούς υλικών για σάντουιτς –από comfort με μπέικον μέχρι vegan με αβοκάντο και μεσογειακά με ελιές και φέτα– που δεν απαιτούν δεύτερη σκέψη, μόνο μπουκιές.Με μοσχάρι & χοιρινό, με κοτόπουλο & γαλοπούλα, με ψάρια & θαλασσινά, vegetarian & vegan. Η επιλογή δική σας, απολαύστε υπεύθυναΤραγανό ή αφράτο παντεσπάνι ή ζύμη απέξω, βουτυράτη και κρεμώδης γέμιση μέσα, μαζί με φρούτα ή ξηρούς καρπούς. Γιατί και τα γλυκά σάντουιτς μπορούν να γίνουν μικρά αριστουργήματα γεύσης.Σάντουιτς banoffee σε κρουασάν, μπεζέδες σάντουιτς με κρέμα γιαουρτιού, μέλι & καρύδι, παξιμαδάκια Κυθήρων με κρέμα ανθότυρου, μέλι & φιστίκι Αιγίνης, σάντουιτς με ραβανί, κρέμα μαστίχας & παγωτό καϊμάκι, σαντουιτσάκια με σαμπλέ, γλυκό βύσσινο & κρέμα τυριού