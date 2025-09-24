Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Λάρισα: Στη φυλακή 23χρονος που βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα
Η μέτρηση στο αλκοτεστ έδειξε 2,40, ενώ το όριο είναι 0,50 gr/l - Είχε βρεθεί να οδηγεί μεθυσμένος άλλες δύο φορές από πέρσι και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα
Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί το απόγευμα της Δευτέρας, σε έλεγχο αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας 23χρονος, ο οποίος ξεπέρασε κατά πάρα πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, με πρώτη μέτρηση στα 2,40 και τη δεύτερη στα 2,28.
Το πλέον αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος νεαρός είχε εντοπιστεί ξανά να οδηγεί μεθυσμένος από πέρυσι το 2024 ως τώρα άλλες δύο φορές, σε άλλες περιοχές εκτός Δήμου Αγιάς, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης γι’ αυτήν του την συμπεριφορά και σύμφωνα με τον Νόμο θα έπρεπε να ξαναδώσει εξετάσεις απόκτησης νέου διπλώματος μετά από πέντε χρόνια.
Έτσι, λοιπόν, ως υπότροπος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ο Εισαγγελέας τον τιμώρησε με ποινή κράτησης 17 μηνών δίχως αναστολή κι ως εκ τούτου οδηγήθηκε στη φυλακή.
Να σημειωθεί πως το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα για το 2025 ορίζεται από το άρθρο 46 του Κ.Ο.Κ στα 0,50 gr/l.
Πηγή: choraagia.gr
