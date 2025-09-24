Λάρισα: Στη φυλακή 23χρονος που βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Η μέτρηση στο αλκοτεστ έδειξε 2,40, ενώ το όριο είναι 0,50 gr/l - Είχε βρεθεί να οδηγεί μεθυσμένος άλλες δύο φορές από πέρσι και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα