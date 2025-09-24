Χανιά: 19χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, τον εντόπισε η μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ

Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ξαφνικά η ζωή του νεαρού

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς ένας 19χρονος πέθανε ξαφνικά στον Πλατανιά. Τον νεαρό εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η μητέρα του μέσα στο σπίτι τους και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όμως οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς ο 19χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο ξαφνικά η ζωή του.

