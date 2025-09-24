Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Χανιά: 19χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, τον εντόπισε η μητέρα του
Χανιά: 19χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, τον εντόπισε η μητέρα του
Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ξαφνικά η ζωή του νεαρού
Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς ένας 19χρονος πέθανε ξαφνικά στον Πλατανιά. Τον νεαρό εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η μητέρα του μέσα στο σπίτι τους και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όμως οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς ο 19χρονος ήταν ήδη νεκρός.
Τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο ξαφνικά η ζωή του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όμως οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς ο 19χρονος ήταν ήδη νεκρός.
Τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο ξαφνικά η ζωή του.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα