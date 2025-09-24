Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Μετ' εμποδίων η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό, 30λεπτες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Στο «κόκκινο» και το κέντρο
Άλλη μια δύσκολη ημέρα περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας
Κίνηση με το «καλημέρα» περιμένει τους οδηγούς που βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24/09 στους δρόμους του λεκανοπεδίου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Συγκεκριμένα, με' εμποδίων κινούνται οι οδηγοί που βρίσκονται κατά μήκος του Κηφισού και στα δυο ρεύματα. Τα πιο σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών ( Αιγάλεω) ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις και στο ύψος του Κόκκινου Μύλου.
Εικόνα της κίνησης τώρα, 09:35
Καθυστερήσεις άνω των 30′ καταγράφονται στην Αττική Οδό.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών με τους οδηγούς να οπλίζονται με υπομονή από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι δρόμοι αρχίζουν να κοκκινίζουν με την Τροχαία να σημειώνει ότι τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται, όπως κάθε πρωί, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού.
Σημειώνεται ότι στη λεωφόρο Συγγρού είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται μια μοτοσικλέτα με ένα Ι.Χ όχημα. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα από την οδό Αμβροσίου Φραντζή.
