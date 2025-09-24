Μετ' εμποδίων η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό, 30λεπτες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Στο «κόκκινο» και το κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Μετ' εμποδίων η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό, 30λεπτες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Στο «κόκκινο» και το κέντρο

Άλλη μια δύσκολη ημέρα περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας

Μετ' εμποδίων η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό, 30λεπτες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Στο «κόκκινο» και το κέντρο
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Κίνηση με το «καλημέρα» περιμένει τους οδηγούς που βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24/09 στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.

Συγκεκριμένα, με' εμποδίων κινούνται οι οδηγοί που βρίσκονται κατά μήκος του Κηφισού και στα δυο ρεύματα. Τα πιο σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών ( Αιγάλεω) ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις και στο ύψος του Κόκκινου Μύλου.

Εικόνα της κίνησης τώρα, 09:35

Μετ' εμποδίων η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό, 30λεπτες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Στο «κόκκινο» και το κέντρο


Καθυστερήσεις άνω των 30′ καταγράφονται στην Αττική Οδό.




Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών με τους οδηγούς να οπλίζονται με υπομονή από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι δρόμοι αρχίζουν να κοκκινίζουν με την Τροχαία να σημειώνει ότι τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται, όπως κάθε πρωί, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού.

Κλείσιμο
Σημειώνεται ότι στη λεωφόρο Συγγρού είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται μια μοτοσικλέτα με ένα Ι.Χ όχημα. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα από την οδό Αμβροσίου Φραντζή.


Ειδήσεις σήμερα:

Κυβερνητικές πηγές: Πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ήταν συμφωνημένο το ραντεβού

Πέθανε η θρυλική σταρ του ιταλικού και του γαλλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε

Τραμπ: Η Ουκρανία με τη βοήθεια ΕΕ και ΝΑΤΟ μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της - Η Ρωσία μοιάζει με «χάρτινη τίγρη»
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης