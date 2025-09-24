Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Λεωφορεία αντί τρένων σήμερα στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο και αντίστροφα
Λεωφορεία αντί τρένων σήμερα στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο και αντίστροφα
Η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα (Τετάρτη 24/9), τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη, θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.
Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
