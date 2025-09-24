Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης ανηλίκων σε 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο
Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν στις 17 Σεπτεμβρίου με έναν εξ αυτών να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του
Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων, ηλικίας 15 και 16 ετών, για επίθεση σε βάρος 14χρονου έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, προχώρησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί.
Στο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, διακρίνεται η στιγμή με τους πέντε ανήλικους να γρονθοκοπούν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας με έναν εξ αυτών να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την επίθεση των ανήλικων στον 14χρονο στον Ασπρόπυργο
Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, -5- ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.
Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 17-9-2025 έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι -5- κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους -5- κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας (17-9-2025).
Σημειώνεται, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
