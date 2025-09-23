Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα - Κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 38χρονος
Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου, 38χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Ειδικότερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή του Ζωγράφου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν τρεις νάιλον σακούλες εμπεριέχουσες 1 κιλό και 346 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
