Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA
Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA
Πολύ εύκολα θα μπορούσε ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Πραγματικά αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης», ανέφερε ο Λεωνίδας Κουμπούρας
«Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος. Όχι μόνο στην ανάλυση DNA, αλλά και στην έκθεση της ΟΑΘΥΚ. Όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης», δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 o δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη Λεωνίδας Κουμπούρας.
«Για κάθε θανόντα υπάρχει, μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση, πρώτον έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης με την οποία γίνεται ταυτοποίηση από το αρμόδιο εργαστήριο της Ελληνικής Αστυνομίας των σορών με παραδείγματα των συγγενών των θανόντων, δηλαδή ανάλυση DNA καθώς και έκθεση αναγνώρισης της ΟΑΘΥΚ για την ταυτοποίηση των σορών ή των τμημάτων των σορών», εξήγησε επίσης. Παράλληλα τόνισε πως αυτά αποτελούν μέλος της δικογραφίας στην οποία έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι των οικογενειών.
«Πολύ εύκολα και θα μπορούσαν οι διάδικοι, όπως και ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν είναι κάποιο ζήτημα και πραγματικά αποπροσανατολίζεται και η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης», σημείωσε ο κ. Κουμπούρας. «Προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι παρακινούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται πως η ΟΑΘΥΚ είναι η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών η οποία ενεργοποιήθηκε σε πολύνεκρα περιστατικά όπως η πυρκαγιά στο Μάτι, το ναυάγιο της Πύλου και συνεπώς στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. «Έχουν ένα πρότυπο και ένα σχέδιο διαχείρισης που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα της Interpol και αντικείμενο του οργανισμού αυτού είναι η αναγνώριση και η ταυτοποίηση θυμάτων από ατυχήματα, καταστροφές, εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες κτλ.», εξήγησε ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά και του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Ο Λεωνίδας Κουμπούρας υποστηρίζει πως υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στα οποία θα έπρεπε να επικεντρώνονται οι δικηγόροι των συγγενών, τα οποία έχουν και ισχυρότερη βάση. "Στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο που αφορά την υπόθεση του κυρίου Καραμανλή, που και εκεί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, γιατί, όπως φαίνεται, παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ εμείς έχουμε την άποψη ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη και πρέπει εμείς όλα αυτά να τα εκθέσουμε. Όπως επίσης να αναδείξουμε και την ευθύνη του κ.Σπίρτζη, γιατί η ερευνώμενη περίοδος είναι από το 2016 ως την ημέρα του δυστυχήματος και κατά την άποψη μας φέρει και αυτός μεγάλη ευθύνη. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να παρελκύσουμε μία διαδικασία, την ακροαματική διαδικασία, δεν επικεντρωνόμαστε στα ορθά ζητήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραγραφούν τα πλημμελήματα", τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλέξιγκας που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Το Ερωτοδικείο, οι εκκεντρικές εμφανίσεις και η κραυγή που έκαναν θρύλο της trash tv τον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»
«Για κάθε θανόντα υπάρχει, μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση, πρώτον έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης με την οποία γίνεται ταυτοποίηση από το αρμόδιο εργαστήριο της Ελληνικής Αστυνομίας των σορών με παραδείγματα των συγγενών των θανόντων, δηλαδή ανάλυση DNA καθώς και έκθεση αναγνώρισης της ΟΑΘΥΚ για την ταυτοποίηση των σορών ή των τμημάτων των σορών», εξήγησε επίσης. Παράλληλα τόνισε πως αυτά αποτελούν μέλος της δικογραφίας στην οποία έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι των οικογενειών.
«Πολύ εύκολα και θα μπορούσαν οι διάδικοι, όπως και ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν είναι κάποιο ζήτημα και πραγματικά αποπροσανατολίζεται και η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης», σημείωσε ο κ. Κουμπούρας. «Προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι παρακινούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται πως η ΟΑΘΥΚ είναι η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών η οποία ενεργοποιήθηκε σε πολύνεκρα περιστατικά όπως η πυρκαγιά στο Μάτι, το ναυάγιο της Πύλου και συνεπώς στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. «Έχουν ένα πρότυπο και ένα σχέδιο διαχείρισης που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα της Interpol και αντικείμενο του οργανισμού αυτού είναι η αναγνώριση και η ταυτοποίηση θυμάτων από ατυχήματα, καταστροφές, εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες κτλ.», εξήγησε ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά και του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Ο Λεωνίδας Κουμπούρας υποστηρίζει πως υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στα οποία θα έπρεπε να επικεντρώνονται οι δικηγόροι των συγγενών, τα οποία έχουν και ισχυρότερη βάση. "Στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο που αφορά την υπόθεση του κυρίου Καραμανλή, που και εκεί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, γιατί, όπως φαίνεται, παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ εμείς έχουμε την άποψη ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη και πρέπει εμείς όλα αυτά να τα εκθέσουμε. Όπως επίσης να αναδείξουμε και την ευθύνη του κ.Σπίρτζη, γιατί η ερευνώμενη περίοδος είναι από το 2016 ως την ημέρα του δυστυχήματος και κατά την άποψη μας φέρει και αυτός μεγάλη ευθύνη. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να παρελκύσουμε μία διαδικασία, την ακροαματική διαδικασία, δεν επικεντρωνόμαστε στα ορθά ζητήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραγραφούν τα πλημμελήματα", τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλέξιγκας που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Το Ερωτοδικείο, οι εκκεντρικές εμφανίσεις και η κραυγή που έκαναν θρύλο της trash tv τον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα