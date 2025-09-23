Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA

Πολύ εύκολα θα μπορούσε ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Πραγματικά αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης», ανέφερε ο Λεωνίδας Κουμπούρας