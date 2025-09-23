Ετρεχε στην Συγγρού με 190 χιλιόμετρα (video)
ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί σοβαρό προβληματισμό σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν οι κάμερες ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν οδηγό να κινείται με ταχύτητα που άγγιζε τα 187 χλμ/ώρα.

Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους και επικίνδυνους δρόμους της πρωτεύουσας, η συγκεκριμένη παράβαση ξεπερνά κάθε όριο λογικής, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το περιστατικό ήρθε στο φως στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το Σαββατοκύριακο. Συνολικά έγιναν πάνω από 5.000 έλεγχοι, με τους άνδρες της Τροχαίας να δίνουν έμφαση στην υπερβολική ταχύτητα και στην κατανάλωση αλκοόλ, δύο από τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Από τους ελέγχους βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα...


