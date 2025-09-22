Δεν ανήκουν στον Αλβανό δραπέτη τα αποτυπώματα από την αιματηρή ληστεία σε βάρος 25χρονης στη Χαλκιδική
Δεν ανήκουν στον Αλβανό δραπέτη τα αποτυπώματα από την αιματηρή ληστεία σε βάρος 25χρονης στη Χαλκιδική

Ανατροπή στην υπόθεση με θύμα ληστείας τη νεαρή γυναίκα από την Ουκρανία - Πάλι από την αρχή η έρευνα για τη σύλληψη του δράστη

Δεν ανήκουν στον Αλβανό δραπέτη τα αποτυπώματα από την αιματηρή ληστεία σε βάρος 25χρονης στη Χαλκιδική
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της αιματηρής ληστείας με θύμα μια 25χρονη γυναίκα από την Ουκρανία που έγινε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στη Χαλκιδική.

Ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ως κύριος ύποπτος ένας δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, τελικά από την ανάλυση των αποτυπωμάτων προέκυψε πως δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Ως εκ τούτου η έρευνα των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ξεκινά και πάλι από την αρχή.

Η ληστεία σε βάρος της 25χρονης έλαβε χώρα εντός ενοικιαζόμενης κατοικίας στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 5.00 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν ο δράστης εισέβαλε στο κατάλυμα όπου βρισκόταν η 25χρονη και, αφού τη μαχαίρωσε, της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και 2.000 ευρώ.

Αμέσως μετά, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, ενώ το θύμα, με καταγωγή από την Ουκρανία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

