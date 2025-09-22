Φωτιά σε πλωτή δεξαμενή για επισκευές πλοίων στον Ασπρόπυργο
Φωτιά Ασπρόπυργος

Φωτιά σε πλωτή δεξαμενή για επισκευές πλοίων στον Ασπρόπυργο

Στο σημείο σπεύδει και ειδική ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών της ΕΜΑΚ

Φωτιά σε πλωτή δεξαμενή για επισκευές πλοίων στον Ασπρόπυργο
Φωτιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε πλωτή δεξαμενή στον Ασπρόπυργο.

Η δεξαμενή χρησιμοποιείται για επισκευές και καθαρισμούς πλοίων.

Επί τόπου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα ενώ στο σημείο σπεύδει και η Ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών & Τεχνολογικών Ατυχημάτων της ΕΜΑΚ.

* Φωτογραφία αρχείου

