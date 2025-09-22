Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Φωτιά σε πλωτή δεξαμενή για επισκευές πλοίων στον Ασπρόπυργο
Στο σημείο σπεύδει και ειδική ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών της ΕΜΑΚ
Φωτιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε πλωτή δεξαμενή στον Ασπρόπυργο.
Η δεξαμενή χρησιμοποιείται για επισκευές και καθαρισμούς πλοίων.
Επί τόπου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα ενώ στο σημείο σπεύδει και η Ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών & Τεχνολογικών Ατυχημάτων της ΕΜΑΚ.
