Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά με σοβαρά τραυματία 22χρονο οδηγό μηχανής
Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά με σοβαρά τραυματία 22χρονο οδηγό μηχανής

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και δεύτερος οδηγός ενός άλλου δικύκλου  - Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων

Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά με σοβαρά τραυματία 22χρονο οδηγό μηχανής
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Χανιά, από το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο cretapost.gr, το περιστατικό συνέβη στις 5 περίπου τα ξημερώματα της Δευτέρας στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όπου δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί των μηχανών να πέσουν στο έδαφος και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο 22χρονος οδηγός του ενός δικύκλου  φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων.  

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου τραυματίστηκε επίσης σοβαρά, ωστόσο η κατάστασή της υγείας του δεν είναι τόσο κρίσιμη.


