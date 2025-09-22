Ντελαπάρισε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Κίνηση στους δρόμους Τροχαίο ατύχημα Τροχαίο

Ντελαπάρισε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δείτε βίντεο

Κλειστές δύο λωρίδες - Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά -  Δείτε πού έχει κίνηση

Ντελαπάρισε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο, το οποίο και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Λόγω του ατυχήματος, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Δείτε βίντεο:


Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης