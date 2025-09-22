Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ντελαπάρισε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δείτε βίντεο
Ντελαπάρισε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δείτε βίντεο
Κλειστές δύο λωρίδες - Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά - Δείτε πού έχει κίνηση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο, το οποίο και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.
Λόγω του ατυχήματος, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Δείτε βίντεο:
Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο, το οποίο και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.
Λόγω του ατυχήματος, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Δείτε βίντεο:
Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα