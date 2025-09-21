Χειρόφρενο για 18 ώρες τραβούν τα ταξί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξί Απεργία ΣΑΤΑ

Χειρόφρενο για 18 ώρες τραβούν τα ταξί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην ΚΥΑ για ΙΧ με οδηγό, προαναγγέλλουν προσφυγή στο ΣτΕ και καλούν σε μαζική συμμετοχή στη γενική συνέλευση του κλάδου

Χειρόφρενο για 18 ώρες τραβούν τα ταξί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σε νέα κινητοποίηση προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), κηρύσσοντας 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου. Η απεργία πραγματοποιείται με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, που έχει οριστεί για τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και για «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Η θέση του ΣΑΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι ο κλάδος βρίσκεται «σε μία κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή», υπογραμμίζοντας: «Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες. Θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν».

Παράλληλα, το Συνδικάτο ανακοίνωσε την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η ΚΥΑ που επιτρέπει τη δυνατότητα παροχής αστικής μεταφοράς και με ΙΧ με οδηγό «παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές διατάξεις και την υφιστάμενη νομοθεσία, που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό αποκλειστικά στα ταξί».

Τα ζητήματα που θέτει ο κλάδος

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι η νέα ρύθμιση απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών και τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς. Επιπλέον, κάνει λόγο για επιβολή υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, φορολογικά βάρη, «πειρατεία» στο μεταφορικό έργο και κίνδυνο από την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών που, όπως σημειώνεται, «απειλούν να αφανίσουν τον κλάδο με τις ευλογίες της κυβέρνησης».

Κάλεσμα για συμμετοχή

Το Συνδικάτο καλεί τα μέλη του σε μαζική παρουσία στη γενική συνέλευση, υπογραμμίζοντας: «Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, είναι ήδη σε εξέλιξη».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ καταλήγει με το μήνυμα: «Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά. Ή εμείς ή αυτοί. Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στο αεροδρόμιο Βρυξελλών, για πιθανές νέες καθυστερήσεις προειδοποιεί το Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη, πώς ο 50χρονος έπνιξε με σακούλες την αδερφή του - Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης