Κλειστοί την Κυριακή σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης Πορεία

Κλειστοί την Κυριακή σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς

Κλειστοί την Κυριακή σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης
Προσωρινά κλειστοί θα παραμείνουν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 το απόγευμα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Κυριακής είναι προγραμματισμένη πορεία στο κέντρο της πόλης για τα επτά χρόνια από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ για να ομολογήσει

Άγρια συμπλοκή με μαχαίρωμα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο από το επεισόδιο

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα άγρια κύματα - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης