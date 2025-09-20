Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Κλειστοί την Κυριακή σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης
Κλειστοί την Κυριακή σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης
Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς
Προσωρινά κλειστοί θα παραμείνουν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 το απόγευμα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.
Σημειώνεται πως το απόγευμα της Κυριακής είναι προγραμματισμένη πορεία στο κέντρο της πόλης για τα επτά χρόνια από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.
Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.
Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.
