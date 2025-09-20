Τροχαίο στο κέντρο του Ηρακλείου - Μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Ηράκλειο Παράσυρση

Τροχαίο στο κέντρο του Ηρακλείου - Μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο για τις πρώτες βοήθειες

Τροχαίο στο κέντρο του Ηρακλείου - Μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ
7 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Ηρακλείου το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ικάρου, κάτω από την πλατεία Ελευθερίας.

Η κυκλοφορία στο σημείο κόλλησε, καθώς οδηγοί και περαστικοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το περιστατικό.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την - ευτυχώς ελαφρά - τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: NeaKriti

Ειδήσεις σήμερα:

«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν

Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους - Τους παρομοιάζει με αγνοούμενο για 39 χρόνια Ισραηλινό πιλότο

Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης