Συνελήφθη 44χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει την εν διαστάσει σύζυγό του στο Αγρίνιο
Ο άντρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης

Για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων κατηγορείται ένας 44χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, αποπειράθηκε να έρθει σε συνουσία με την εν διαστάσει σύζυγό του παρά τη θέλησή της.


Ο άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αγρινίου το πρωί της Παρασκευής (19/9) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η  δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει, πέρα από την απόπειρα βιασμού, τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.


agrinionews

