Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εργοστάσιο Θεσσαλονίκη

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα - Καιγόταν υπόγειο επιχείρησης επισκευής πολυεστερικών σκαφών

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά, που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, όπου καιγόταν υπόγειο επιχείρησης επισκευής πολυεστερικών σκαφών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδύνευσαν άνθρωποι και διπλανές επιχειρήσεις.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:



Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
Κλείσιμο




Πηγή βίντεο και φωτογραφιών:  statusfm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
UPD:

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης