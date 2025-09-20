Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα - Καιγόταν υπόγειο επιχείρησης επισκευής πολυεστερικών σκαφών
Υπό έλεγχο η φωτιά, που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, όπου καιγόταν υπόγειο επιχείρησης επισκευής πολυεστερικών σκαφών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδύνευσαν άνθρωποι και διπλανές επιχειρήσεις.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην Μίκρα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2025
